В Югре спрос на услуги няни увеличился в 11 раз по сравнению с прошлым годом

К осени жители Югры все чаще обращаются к услугам нянь. Так, летом 2025 года количество запросов в регионе увеличилось в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики «Авито Услуг».

Рост интереса сопровождается и увеличением числа самих исполнителей: предложение нянь за год выросло в пять раз. Это позволяет родителям и семьям быстрее находить подходящего помощника по уходу за детьми или пожилыми родственниками.

Эксперты отмечают, что такая динамика связана сразу с несколькими факторами. Во-первых, в летний период многие родители продолжают работать и ищут возможность совмещать профессиональные обязанности с заботой о детях. Во-вторых, сами дети чаще участвуют в пришкольных лагерях, развивающих и образовательных программах, где также требуется дополнительная помощь взрослых.

По прогнозам аналитиков, интерес к услугам нянь в регионе сохранится и в начале учебного года, когда нагрузка на родителей традиционно возрастает.