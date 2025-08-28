Сильный ливень и ветер до 25 м/с накроют Югру

В ХМАО ожидается резкое ухудшение погоды. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, в ближайший час с сохранением до конца дня 28 августа и в ночь на 29 августа в регионе пройдут очень сильные дожди, ливни с крупным градом, грозы, а порывы ветра могут достигать 25 м/с и выше.

Рекомендации от МЧС России:

– избегайте парковки автомобилей под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями;

– на улице обходите рекламные щиты и шаткие строения;

– будьте внимательны за рулем – возможны ухудшения видимости и скользкие участки дороги;

– не оставляйте детей без присмотра, особенно во время грозы.