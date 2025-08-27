16+
На форуме «УТРО» Югру представят 70 участников

Югра готовит свою делегацию к участию в форуме «УТРО»

Фото ОТРК «Югра»

В Тюмени с 24 по 29 сентября пройдёт молодёжный форум Уральского федерального округа «УТРО» платформы Росмолодёжь.Форумы. Мероприятие организуется по поручению президента России под эгидой полномочного представителя главы государства в УрФО Артёма Жоги. Тема форума этого года — «Молодые профессионалы».

Форум объединит участников со всей страны. Их ждут лекции от экспертов, панельные дискуссии, практические занятия, а также спортивные и творческие активности. Основной площадкой станет Западно-Сибирский инновационный центр. Впервые в истории «УТРО» будет реализован городской формат — молодёжь сможет посетить кейс-чемпионаты, экскурсии и культурные события в общественных пространствах Тюмени. Хедлайнером церемонии открытия выступит популярный исполнитель Ваня Дмитриенко.

От Ханты-Мансийского автономного округа в форуме примут участие 70 молодых представителей. Регион занял второе место по количеству заявок, уступив только Тюменской области. В прошлом году делегация Югры была рекордной — 141 участник. Среди них были и молодые люди из подшефной Макеевки Донецкой Народной Республики. Победителями конкурса проектов тогда стали Юлия Воронцова и Марина Томина, получившие грантовую поддержку на реализацию своих инициатив.

В 2025 году Югра представит на форуме собственную тематическую площадку «Управленцы». Она будет направлена на развитие лидерских качеств, управленческих компетенций и формирование кадрового резерва среди молодых специалистов региона. Партнёром площадки выступит Московская школа управления «Сколково». Кроме того, Югра участвует в создании интерактивной выставки «Единство и память Урала». Экспозиция, посвящённая вкладу уральских регионов в Победу в Великой Отечественной войне и поддержке участников специальной военной операции, будет организована в формате шести павильонов-домов.

Важной частью форума станет грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты. Каждый участник в возрасте от 14 до 35 лет сможет представить проект и получить поддержку до одного миллиона рублей. Молодые люди пройдут образовательную программу, включающую лекции по социальному проектированию, составлению смет и правильному оформлению документов. Лучшие инициативы будут представлены на защите 25–26 сентября, а уже 28 сентября объявят победителей.


Сегодня в 18:07, просмотров: 192, комментариев: 0
