Югорчан предупреждают о грозах и порывах ветра до 20 м/с

Завтра, 28 августа, в разных районах Югры ожидаются кратковременные дожди, грозы и туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, но порывы могут достигать 13 м/с. Температура ночью составит от +10 до +15 °С, сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

Днем синоптики предупреждают о дожде, местами сильном, и грозах. Ветер сменится на юго-западный и усилится до 7-12 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается +15, +20 °С, а в восточной части округа возможно потепление до +26 °С.

Жителям рекомендуют быть осторожными: во время грозы по возможности оставаться дома, а автомобили не оставлять под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.