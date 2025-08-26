Единственное ДТП за сутки в Югре произошло из-за усталости водителя

Единственная автоавария, зарегистрированная в Югре 25 августа, произошла на трассе между Сургутом и Нижневартовском. Предварительно, причиной ДТП стало утомленное состояние водителя грузовика.

«Около 16:30 на 197 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», 25-летний водитель «Hino», по предварительным данным, находясь в утомленном состоянии, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил наезд на троссовое ограждение с последующим столкновением с движущимся во встречном направлении автомобилем «Volkswagen», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии травмы получил четырехлетний пассажир Volkswagen.