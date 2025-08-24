Собака покусала школьника в Урае – суд взыскал 120 тысяч рублей

В Урае суд взыскал с школы и владелицы собаки 120 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусало животное на территории образовательного учреждения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

Инцидент произошел, когда женщина пришла в школу, где учится ее дочь, и привязала пса к флагштоку внутри территории. В тот момент мимо проходил другой ученик. Собака накинулась на ребенка и укусила.

«В результате у несовершеннолетнего истца образовались телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Пострадавший прошёл курс вакцинации против бешенства, испытал физические и нравственные страдания, включая страх перед собаками», – передают в источнике.

Суд постановил взыскать в пользу ребенка 120 тысяч рублей: 80 тысяч – с хозяйки пса, 40 тысяч – со школы, допустившей появление животного на территории учреждения.