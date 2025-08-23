16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,7498   EUR  93,6274  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Яйца – минус 17%: что подешевело в Югре в июле

В Югре подешевели овощи, яйца, техника и подержанные авто

Яйца – минус 17%: что подешевело в Югре в июле
Фото: ru.freepik.com

Цены в Югре в июле 2025 года снизились на 0,05%. При этом, годовая инфляция в регионе продолжила замедляться и составила 7,47% – это ниже общероссийского показателя, который в июле достиг 8,79%. Об этом сообщает Банк России.

В регионе в июле заметно упали цены на овощи и фрукты – картофель, свеклу, огурцы, виноград, чеснок, груши и перцы. Причина – поступление на рынок нового урожая, как из открытого, так и из закрытого грунта. На снижение стоимости импортных плодоовощных товаров также повлияло укрепление рубля.

Шестой месяц подряд в Югре дешевеют яйца. Это связано с ростом производства на федеральном уровне. За год яйца подешевели на 16,82%.

Продолжили снижаться цены на бытовую электронику. Телевизоры и радиотовары за год подешевели на 1,71%, компьютеры – на 4,88%. Это объясняется укреплением рубля и снижением потребительского спроса из-за охлаждения рынка кредитования.

Упали и цены на легковые автомобили, особенно иномарки – как новые, так и подержанные. В июле снижение цен продолжилось: дилеры стимулируют спрос прямыми скидками на фоне высоких складских запасов и сокращения спроса. В годовом выражении цены на машины снизились на 3,5%.

Что выросло в цене

Жилищно-коммунальные услуги традиционно подорожали в июле, с началом нового тарифного периода. За год услуги ЖКХ и аренда жилья подорожали на 6,02%.

Поездки на Черноморское побережье стали дороже на 12,16% – сказался пик летнего туристического сезона и высокий спрос на внутренние направления.

Цены на моторное топливо тоже выросли: на 13,29% за год. Это связано с увеличением оптовых цен и снижением производства топлива на фоне ремонтов на НПЗ.

Услуги: рост и падение

Услуги зарубежного туризма в июле подешевели. Влияние оказали укрепление рубля и рост интереса к внутренним поездкам. В то же время цены на услуги пассажирского транспорта в целом снизились, чему способствовало открытие новых рейсов из Югры и корректировка методики расчета цен на авиабилеты. Однако в годовом выражении транспортные услуги все равно подорожали – на 20,15%.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 15:16, просмотров: 180, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 414
  2. ​В Югре жара сменится прохладой: в Сургуте – грозы и резкое похолодание 349
  3. ​В День государственного флага на площади перед СурГУ развернули флаг длиной 10 метров 302
  4. ​Владимир Путин поддержал идею запрета вейпов на уровне регионов 295
  5. ​В Сургуте задержали наркодилера, который развращал школьницу по переписке 275
  6. «Битлз» выкатили анонс четвертой части «Антологии». Теперь с ИИ и снова без «Carnival of Light» 204
  7. ​Плакать нельзя учиться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 192
  8. Яйца – минус 17%: что подешевело в Югре в июле 180
  9. ​Ярмарка вкуса и цвета: в «Старом Сургуте» прошел праздник «Урожай года – 2025» // ФОТОРЕПОРТАЖ 160
  1. Один заем в одни руки 1493
  2. Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня 1491
  3. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1477
  4. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 1474
  5. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1468
  6. Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц» 1377
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 1360
  8. ​У аэропорта Сургута изменилась схема движения: теперь три полосы, но без стоянки 1353
  9. Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы 1314
  10. ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской 1286
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29238
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6675
  3. ​А Сайма ждет… 5286
  4. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4814
  5. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4534
  6. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4350
  7. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4248
  8. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 4106
  9. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3846
  10. ​Единственный в истории Сургута 3725

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика