В Югре подешевели овощи, яйца, техника и подержанные авто

Цены в Югре в июле 2025 года снизились на 0,05%. При этом, годовая инфляция в регионе продолжила замедляться и составила 7,47% – это ниже общероссийского показателя, который в июле достиг 8,79%. Об этом сообщает Банк России.

В регионе в июле заметно упали цены на овощи и фрукты – картофель, свеклу, огурцы, виноград, чеснок, груши и перцы. Причина – поступление на рынок нового урожая, как из открытого, так и из закрытого грунта. На снижение стоимости импортных плодоовощных товаров также повлияло укрепление рубля.

Шестой месяц подряд в Югре дешевеют яйца. Это связано с ростом производства на федеральном уровне. За год яйца подешевели на 16,82%.

Продолжили снижаться цены на бытовую электронику. Телевизоры и радиотовары за год подешевели на 1,71%, компьютеры – на 4,88%. Это объясняется укреплением рубля и снижением потребительского спроса из-за охлаждения рынка кредитования.

Упали и цены на легковые автомобили, особенно иномарки – как новые, так и подержанные. В июле снижение цен продолжилось: дилеры стимулируют спрос прямыми скидками на фоне высоких складских запасов и сокращения спроса. В годовом выражении цены на машины снизились на 3,5%.

Что выросло в цене

Жилищно-коммунальные услуги традиционно подорожали в июле, с началом нового тарифного периода. За год услуги ЖКХ и аренда жилья подорожали на 6,02%.

Поездки на Черноморское побережье стали дороже на 12,16% – сказался пик летнего туристического сезона и высокий спрос на внутренние направления.

Цены на моторное топливо тоже выросли: на 13,29% за год. Это связано с увеличением оптовых цен и снижением производства топлива на фоне ремонтов на НПЗ.

Услуги: рост и падение

Услуги зарубежного туризма в июле подешевели. Влияние оказали укрепление рубля и рост интереса к внутренним поездкам. В то же время цены на услуги пассажирского транспорта в целом снизились, чему способствовало открытие новых рейсов из Югры и корректировка методики расчета цен на авиабилеты. Однако в годовом выражении транспортные услуги все равно подорожали – на 20,15%.