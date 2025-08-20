16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,2548   EUR  93,5049  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Строительство второго моста через Обь в районе Сургута близится к завершению

В Югре почти достроили второй мост через Обь возле Сургута

Строительство второго моста через Обь в районе Сургута близится к завершению
Фото t.me/ugraroads

В Югре подходит к завершению строительство второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и уже готов более чем на 81%. Работы ведутся круглосуточно, на объекте задействованы около 1500 специалистов и 280 единиц техники, рассказывает региональное управление автодорог.

На левом направлении основного моста завершён монтаж деформационных швов и уложено асфальтобетонное покрытие. На правом направлении продолжается опускание пролетного строения. В целом по трассе уложено свыше 80% покрытия. Параллельно монтируются шумозащитные экраны, ведутся укрепительные работы откосов, устройство системы водоотведения и очистки воды. На завершающей стадии – нанесение антикоррозионной защиты на металлические и бетонные поверхности.

Строительство включает не только сам мост, но и целую сеть сопутствующих коммуникаций: линии электропередач, сети связи, продуктопровод для сжиженного углеводородного газа, системы видеонаблюдения, метеостанции и интерактивные табло для информирования водителей. Также устанавливаются комплексы контроля скоростного режима и весогабаритных норм.

Завершение строительства запланировано на осень этого года. Новый мост станет стратегически важным объектом федерального уровня, обеспечив связку транспортных направлений Арктика – Азия и Северного широтного хода. Его ввод в эксплуатацию значительно улучшит транспортное сообщение, расширит экономические связи между регионами Юга Сибири и северными территориями и создаст новые возможности для перевозки товаров и сырья.


нравится (0) не нравится (0)
20 августа в 14:05, просмотров: 857, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 711
  2. В России можно будет лишиться водительских прав, неудачно сходив к врачу 640
  3. ​В Сургуте открыли серию торжеств по случаю Дня государственного флага 637
  4. ​Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы пациентки из Сургута, ставшей инвалидом 636
  5. Югра взяла кредит из федерального бюджета, чтобы модернизировать теплосистемы Сургута и района 595
  6. Россияне обеспокоены нашествием ядовитых пауков-ос. Вскоре они могут попасть и в Югру 594
  7. ​Более восьми тысяч школьников Сургута провели лето в городских лагерях 577
  8. ЦБ придумал, как спасти деньги россиян, которые пытаются снять наличку для мошенников в банкомате 565
  9. Авиапассажиры будут «скидываться» на реконструкцию аэропортов 551
  10. ​В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом 458
  1. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 2381
  2. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1986
  3. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1931
  4. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1883
  5. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1872
  6. ​Под видом защиты − новые риски 1832
  7. ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды 1727
  8. Сургуту нужно перестроить свою ливневку, как некогда перестроили всю коммуналку 1721
  9. «В Сургуте есть четыре места, где чаще всего забиваются ливневки, на одном из них сделают капремонт» 1624
  10. ​В Нижневартовске открылся обновленный офис Сбера 1533
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29067
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6911
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6503
  4. ​А Сайма ждет… 5109
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4639
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4358
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4177
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4089
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3934
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3673

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика