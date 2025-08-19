Замгубернатора Югры Анатолий Уткин ушел в отставку

В Югре произошли кадровые изменения в правительстве региона. Заместитель губернатора автономного округа Анатолий Уткин завершил работу в команде из-за переезда в другой регион.

Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил значительный вклад коллеги в развитие округа, подчеркнув его профессионализм, ответственность и преданность делу. В знак признательности Уткину вручили премию «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Югры».

Анатолий Уткин занимал должность заместителя губернатора с 2019 года, когда регион возглавляла Наталья Комарова. В новом составе правительства, сформированном в 2024 году после избрания Руслана Кухарука, он курировал департамент по управлению государственным имуществом. На смену Уткину кураторство над аппаратом губернатора и правительства получила новый замгубернатора, бывшая вице-мэр Тюмени Ирина Чудова.

До прихода в региональные органы власти Уткин более десяти лет служил в органах внутренних дел, затем работал в управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, где дорос до заместителя руководителя ведомства. В 2012 году был назначен главой управления Росреестра по Югре, а затем возглавил окружной департамент по управлению государственным имуществом.