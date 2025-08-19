Губернатор Югры провел совещание о развитии системы «Безопасный город»

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл совещание с членами окружного правительства, администрацией Ханты-Мансийска и представителями правоохранительных органов по вопросам развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

На встрече обсудили текущее состояние системы видеонаблюдения, планы по её модернизации и расширению, а также интеграцию с муниципальными и региональными службами. Особое внимание уделили увеличению количества камер наблюдения, что позволит оперативнее реагировать на внештатные ситуации, предотвращать правонарушения и обеспечивать более высокий уровень общественной безопасности.

Глава региона отметил, что ежегодно с помощью системы «Безопасный город» сотрудники полиции раскрывают порядка 150 преступлений.

После совещания Руслан Кухарук посетил Единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийска, где ознакомился с работой операторов и диспетчеров. Они ежедневно принимают от 150 до 200 звонков, отслеживают ситуацию в режиме реального времени и координируют действия экстренных служб.

«Развитие системы „Безопасный город“ и модернизация работы ЕДДС — необходимые направления для дальнейшего развития. Мы продолжим реализацию этих проектов, чтобы сделать Югру ещё более безопасным и комфортным местом для жизни», — подчеркнул губернатор.