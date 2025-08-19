В Югре принята стратегия развития санитарной авиации

На заседании правительства Югры под руководством губернатора Руслана Кухарука была утверждена Стратегия развития санитарной авиации до 2030 года и «дорожная карта» по её реализации.

Документ предусматривает ежегодную закупку авиационных услуг для оперативной медицинской эвакуации пациентов из труднодоступных районов округа, а также расширение сети трассовых медпунктов на аварийно-опасных участках дорог. Среди ключевых направлений — развитие дистанционного мониторинга скорой помощи, внедрение телемедицины и электронных систем поддержки врачебных решений, включая технологии искусственного интеллекта.

«Принятая Стратегия напрямую влияет на спасение жизней и сохранение здоровья жителей удалённых поселков. Она позволит быстрее оказывать помощь в экстренных случаях, доставлять пациентов в больницы, консультировать фельдшеров на местах с помощью телемедицины и оперативно реагировать на ДТП на трассах», — подчеркнул глава региона.

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения округа Максим Малхасьян сообщил, что в настоящее время в Югре продолжают работу пять авиамедицинских бригад и вертолёты, обеспечивающие круглосуточную эвакуацию пациентов. По его словам, до 2030 года планируется транспортировка порядка 20 тысяч человек.

Принятие Стратегии является необходимым условием для получения федерального софинансирования на закупку авиационных работ в рамках проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».