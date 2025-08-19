16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,1045   EUR  93,4791  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации

В Югре принята стратегия развития санитарной авиации

В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации
Фото Депздрава Югры

На заседании правительства Югры под руководством губернатора Руслана Кухарука была утверждена Стратегия развития санитарной авиации до 2030 года и «дорожная карта» по её реализации.

Документ предусматривает ежегодную закупку авиационных услуг для оперативной медицинской эвакуации пациентов из труднодоступных районов округа, а также расширение сети трассовых медпунктов на аварийно-опасных участках дорог. Среди ключевых направлений — развитие дистанционного мониторинга скорой помощи, внедрение телемедицины и электронных систем поддержки врачебных решений, включая технологии искусственного интеллекта.

«Принятая Стратегия напрямую влияет на спасение жизней и сохранение здоровья жителей удалённых поселков. Она позволит быстрее оказывать помощь в экстренных случаях, доставлять пациентов в больницы, консультировать фельдшеров на местах с помощью телемедицины и оперативно реагировать на ДТП на трассах», — подчеркнул глава региона.

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения округа Максим Малхасьян сообщил, что в настоящее время в Югре продолжают работу пять авиамедицинских бригад и вертолёты, обеспечивающие круглосуточную эвакуацию пациентов. По его словам, до 2030 года планируется транспортировка порядка 20 тысяч человек.

Принятие Стратегии является необходимым условием для получения федерального софинансирования на закупку авиационных работ в рамках проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».


нравится (1) не нравится (0)
19 августа в 09:38, просмотров: 627, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте оживят сквер Журналиста музыкальным фестивалем #УЛИЦА 468
  2. На сургутском мосту через Обь на день введут реверсивное движение 452
  3. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 406
  4. Строительство второго моста через Обь в районе Сургута близится к завершению 382
  5. Не поделили перекресток: в Нижневартовске столкнулись Mazda и Volkswagen 369
  6. ​Как родителям взять выходной 1 сентября: советы от юриста 353
  7. ​В Сургуте завершается масштабное обновление столового оборудования в школах и детсадах 313
  8. ​«Монаково» – проект по комплексному развитию территории от «ДСК-1» 306
  9. ​«Дефицитными станут квартиры с хорошим ремонтом и в развитых районах города, что приведет к небольшому росту их стоимости» 304
  10. ​Сургутянам напомнили, как защитить свои деньги от телефонных аферистов 300
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2340
  2. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 2105
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1849
  4. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1698
  5. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1696
  6. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1646
  7. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1636
  8. ​Под видом защиты − новые риски 1577
  9. ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды 1489
  10. Сургуту нужно перестроить свою ливневку, как некогда перестроили всю коммуналку 1480
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28840
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6688
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6257
  4. ​А Сайма ждет… 4896
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4420
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4127
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3958
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3862
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3714
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3458

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика