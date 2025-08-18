В Югре не хватает работников в торговые предприятия

В Ханты-Мансийском автономном округе сохраняется острый дефицит кадров в сфере розничной торговли. Такие данные привели аналитики hh.ru. Несмотря на рост активности соискателей на рынке труда в 2025 году, ритейл остается одной из самых дефицитных профессиональных сфер в России. В среднем по стране на одну вакансию приходится 1,8 резюме при норме от 4 до 7,9. В Югре показатель еще ниже — 1,7 резюме на вакансию, что подтверждает сохранение «рынка соискателя».

Особенно востребованы продавцы-консультанты и кассиры, а также мерчандайзеры — на эти позиции приходится лишь по 1,6 резюме на вакансию. Дефицит сохраняется и среди товароведов (2 резюме), администраторов торгового зала (2,5) и директоров магазинов (2,6). В то же время работодатели не испытывают нехватки в кандидатах на должности супервайзеров (4,7 резюме на вакансию) и промоутеров (9,2).

Средняя предлагаемая зарплата в розничной торговле за январь-июль 2025 года в Югре составила 58,5 тыс. рублей, что на 12% выше, чем годом ранее. При этом медианная ожидаемая зарплата соискателей в сфере остается ниже — 54,6 тыс. рублей.

Таким образом, даже при росте зарплат рынок труда в розничной торговле округа остается напряженным, а работодателям приходится конкурировать за специалистов, предлагая лучшие условия.