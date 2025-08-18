Югра вошла в очередной топ по уровню зарплат

В пяти северных регионах России более половины работников получают зарплату выше среднероссийской. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа.

По данным экспертов, ситуация на рынке труда в 2024–2025 годах остается благоприятной: кадровый дефицит сохраняется, что стимулирует работодателей повышать оплату труда. В 2024 году средняя зарплата в России составила 88 тыс. рублей, что на 18,3% больше, чем годом ранее. К апрелю 2025-го показатель вырос до 97,4 тыс. рублей — на 15,3% в номинальном выражении. Уровень безработицы при этом снизился до исторического минимума в 2,2%.

В среднем по стране лишь 32,4% работников зарабатывают выше средней зарплаты. Однако в 19 регионах этот показатель выше, а в 15 субъектах — ниже 15%.

Абсолютным лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти две трети работников получают доход выше среднероссийского уровня. Эксперты объясняют этот результат высокими зарплатами в нефтегазовой отрасли и умеренными ценами в регионе.

На втором месте расположился Чукотский автономный округ (55,1%), замкнул тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (52,7%). Четвертую и пятую строчки заняли Магаданская область (52,5%) и Ненецкий автономный округ (52,3%).

Отмечается, что регионы со второго по пятое место показали близкие результаты, различающиеся всего на 2,8 процентных пункта. По мнению экспертов, это связано с похожей структурой их экономик, где ведущую роль играет добыча нефти, газа, золота и других полезных ископаемых.