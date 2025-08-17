Бывшего мэра поселка Сибирский в ХМАО обвиняют в хищении 1,5 млн рублей

Бывший глава поселка Сибирский Николай Сивков предстанет перед судом по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным прокуратуры, он заключил контракты на ремонт дорог с родственниками, а затем подписал акты о выполнении несуществующих работ.

«Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в 2023 году обвиняемый, занимая указанную должность, заключил договоры на ремонт автомобильных дорог в с.Батово, исполнителями которых являлись его близкие родственники. При этом он подписал акты выполненных работ, достоверно зная, что фактически они выполнены не были», – рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В результате бюджету муниципального образования был нанесен ущерб в размере 1,5 миллиона рублей. Позже обвиняемый полностью возместил ущерб, однако уголовное дело все же направили в Ханты-Мансийский районный суд для рассмотрения по существу.