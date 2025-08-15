На улице Нефтяников в Мегионе сбили ребенка

12-летняя девочка получила травмы в результате ДТП, которое произошло 14 августа около 11:30 на улице Нефтяников в Мегионе. По информации Госавтоинспекции Югры, ребенок перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода, несмотря на то что он находился в зоне видимости.

«49-летний водитель «Kia», допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход получил травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на окружных дорогах произошло три ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе два ребенка.