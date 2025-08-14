Предлагаемые зарплаты в Югре практически стагнируют

По итогам июля 2025 года медиана предлагаемой заработной платы в России достигла 79 633 рублей, что на 8% (6 199 рублей) выше, чем в январе текущего года. В Уральском федеральном округе рост оказался скромнее — всего +6% (4 720 рублей), при этом медиана составила 73 645 рублей.

Наиболее заметный рост зарплатных предложений зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где работодатели повысили планку на 21% — до 120 023 рублей (плюс 20 491 рубль с начала года). На втором месте — Челябинская область (+12%, до 67 204 рублей), на третьем — Курганская область (+10%, до 66 671 рубля).

Свердловская область показала динамику, близкую к среднему уровню по округу, — +5,8% (73 645 рублей). В Ханты-Мансийском автономном округе прирост составил 3% (89 794 рубля), а в Тюменской области — лишь 2,3% (71 769 рублей), что значительно ниже среднероссийских темпов.

По уровню предлагаемых зарплат лидирует ЯНАО с медианой 120 023 рубля, на втором месте — ХМАО (89 794 рубля). В Свердловской области предложения совпадают со средними по УрФО — 73 645 рублей. Ниже этого уровня находятся Тюменская область (71 769 рублей), Челябинская область (67 204 рубля) и Курганская область (66 671 рубль).