Соцфонд Югры разъяснил порядок выплат при ликвидации предприятия

Жительницы Югры сохраняют право на детские выплаты в случае ликвидации компании, где они работали. Речь идет о пособии по беременности и родам, а также о выплатах по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Отделении СФР по Югре.

Пособие по беременности и родам выплачивается сразу за весь период отпуска. Его может оформить беременная или родившая женщина, а также мама, усыновившая ребенка до трех месяцев. В обоих случаях причиной увольнения должна быть ликвидация предприятия. Размер пособия равен 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Югре это 23 165 рублей.

Заявление необходимо подать в течение полугода со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно в клиентской службе СФР или через портал госуслуг. При этом женщина в течение года после увольнения должна состоять на учете в центре занятости как безработная.

Также уволенные в период отпуска по беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком могут оформить ежемесячное пособие до полутора лет. Получать его вместо мамы могут и папа, родственники или опекун ребенка. Размер выплаты составляет 40% среднего заработка на последнем месте работы.

Оформить пособие можно через портал госуслуг или в клиентских офисах СФР. Важно: выплаты назначаются только в том случае, если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.

Все подробности жители округа могут уточнить у специалистов Отделения Социального фонда России по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).