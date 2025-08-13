Как прошел визит губернатора Югры в ДНР

Губернатор Югры Руслан Кухарук совершил рабочий визит в Донецкую Народную Республику, где вместе с главой региона Денисом Пушилиным посетил подшефную Макеевку и Авдеевку. Поездка была приурочена к Дню строителя и стала продолжением масштабной работы по восстановлению городов Донбасса, которую Югра ведёт с 2022 года в рамках соглашения о сотрудничестве.

В Авдеевке глава региона осмотрел строительную площадку жилого дома, на крышу которого батальон «Югра» первым установил российский флаг при освобождении города в феврале 2024 года. Пятиэтажное здание на 70 квартир и шесть подъездов восстанавливается по запросу местных жителей. Работы ведёт АО ГК «Северавтодор». Уже полностью укреплён фундамент, к концу года планируется закрыть тёплый контур, а завершение строительства намечено на 2026 год. Руслан Кухарук отметил значимость этого объекта и поблагодарил строителей за самоотверженный труд в непростых условиях, подчеркнув, что восстановление инфраструктуры Донбасса — важная задача, в которой ключевую роль играют профессионалы строительной отрасли.

Особое внимание губернатор уделил встрече со старшей по дому Людмилой Николаевной Клёвой, которая активно участвует в ремонте и координации работ. По словам главы региона, её энтузиазм вдохновляет не только рабочих, но и всех жителей Авдеевки. Прямо на стройплощадке он и Денис Пушилин поздравили строителей с профессиональным праздником, отметив, что их труд — это вклад в создание мирной жизни и будущего городов.

В Макеевке Руслан Кухарук проинспектировал ряд социальных и инфраструктурных проектов, которые планируется завершить в этом году. Среди них — строительство спортивного ядра в лицее №2 «Престиж» с футбольным полем для школьников и жителей близлежащих районов, капитальный ремонт детского сада №19 с оснащением мебелью и оборудованием, восстановление постамента памятника танку «Макеевский школьник» на Аллее Победы и благоустройство прилегающей территории, а также ремонт монумента «Памяти погибших макеевчан» и создание в сквере 9-й пятилетки зоны отдыха с детской площадкой, скейт-парком и верёвочным парком. Кроме того, продолжается комплексный ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества имени В.Г. Джарты.

«Регион-шеф восстанавливает лицей №2 «Престиж» поэтапно. Ранее были заменены оконные блоки, оформлены школьные пространства, проведен ремонт пищеблока. В этом году благоустраиваем территорию лицея. Здесь появятся поле для мини-футбола, беговая дорожка, тренажеры — многофункциональное спортивное пространство и для занятий спортом, и для подвижных игр. Ограждение украсят элементами национальных орнаментов народов Югры. Уже завершены демонтажные работы, подготовлена территория под укладку дорожного покрытия», – прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин.

Регион уже приступил к проектированию современного физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого начнётся в следующем году. В нём предусмотрены залы для художественной гимнастики, игровых видов спорта, единоборств, тренажёрный зал и бассейн. Губернатор отметил, что цель работы — сделать Макеевку не просто восстановленным, а современным и комфортным городом, в котором хочется жить и развивать семью.

«Весь наш путь – от восстановления выбитых окон к новым дорогам и социальным объектам – направлен в сторону мирного будущего Макеевки. Мы видим ее не просто восстановленной до прежнего уровня. Это будет современный, комфортный, привлекательный город. Место, где хочется жить, растить детей и строить планы», – отметил у себя в соцсетях Руслан Кухарук.

В ходе визита было решено оперативно решить проблему перебоев с водоснабжением в Макеевке. По итогам совещания с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным и Денисом Пушилиным Югра приобрела два тягача с цистернами объёмом 35 кубометров, а также направила три КАМАЗа с цистернами по 12 кубометров. Машины уже доставлены в город для обеспечения жителей водой. Руслан Кухарук подчеркнул, что это временная мера, а в дальнейшем совместно с администрацией Макеевки будет проработан вопрос восстановления и модернизации водопроводной инфраструктуры.

С 2022 года Югра восстановила в Макеевке 337 объектов, включая многоквартирные дома, учреждения здравоохранения, образования, спорта и ЖКХ. Губернатор отметил, что весь путь — от замены выбитых окон до строительства новых дорог и социальных объектов — направлен на создание мирного будущего Донбасса, где главным ориентиром является качество жизни людей.