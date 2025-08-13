В Югре завершена первая в истории региона «Музыкальная экспедиция»

В Югре прошел уникальный культурный проект — фестиваль-путешествие «Музыкальная экспедиция» под руководством всемирно известного виолончелиста Бориса Андрианова. Маршрут фестиваля охватил четыре муниципалитета округа и почти 600 километров по Иртышу, Оби и Северной Сосьве. «Музыкальная экспедиция» — международный проект, созданный в 2014 году, который выводит музыку за пределы концертных залов и дарит живое звучание классики жителям самых удалённых уголков страны. За годы своего существования фестиваль прошёл от горных долин и заповедников до заводских цехов и дворянских усадеб, а теперь впервые добрался до труднодоступных поселений Югры.

Первой остановкой на пути музыкантов был поселок Кедровый. Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района Александр Витвицкий отметил, что проект открывает жителям небольших населённых пунктов доступ к великому искусству, позволяя услышать мировую классику вживую. Он поблагодарил организаторов, партнёров и всех, кто сделал визит возможным.

Перед концертом музыкантов познакомили с историей поселка, который, как и сам округ, в этом году отмечает юбилей. Экскурсию провела краевед, руководитель музея быта сибиряков Ольга Слинкина. В здании 1930-х годов хранятся предметы крестьянского быта, боевые награды и письма фронтовиков, макет Кедрового первых лет. Музыкантов особенно тронуло бережное отношение к памяти предков.

Гости приняли участие в мастер-классе по традиционной росписи сувениров и матрёшек, попробовали домашние пироги и соленья, а также поинтересовались у местных рыбаков, где в округе лучше клюёт щука.

Вечером на импровизированной сцене под открытым небом выступили Борис Андрианов (виолончель), Владислав Лаврик (труба), Никита Борисоглебский (скрипка), Аркадий Шилклопер (альпийский рог, валторна), Мария Галанова (домра, мандолина), Екатерина Корнишина (флейта), Дмитрий Илларионов (гитара) и Пётр Лаул (фортепиано). Зрители услышали произведения Баха, Чайковского, Россини, Генделя и современные сочинения.

Почти все места перед сценой были заняты. Дети слушали, затаив дыхание, взрослые — с трепетом. Особенно впечатлило звучание альпийского рога, а финальная композиция, исполненная всеми музыкантами в унисон, стала настоящим триумфом вечера.

После концерта директор КТЦ «Югра-Классик» Евгения Романова и музыканты передали администрации района новые музыкальные инструменты. Этот подарок стал возможен благодаря партнёру фестиваля — компании «ЮТЭК-Региональные сети». В ответ организаторам вручили памятные сувениры с северным орнаментом, авторскую куклу-музыканта и хантыйские обереги.

Воспитанник музыкальной школы Илья Демидович признался, что приезд такого коллектива вдохновил детей: «Если бы я услышал такое в восемь лет, я бы в три раза больше хотел заниматься музыкой». Преподаватель Елена Козлова отметила, что исполнители играли «душой», а концерт показал, как искусство способно менять внутренний мир человека.

Впереди у участников экспедиции были девять населённых пунктов. Борис Андрианов подчеркнул, что цель проекта — делиться музыкой с теми, кому сложно попасть в филармонический зал: «Настоящая экспедиция — это не только путь к людям, но и открытие для нас самих. Если получится, мы обязательно вернёмся».

Организаторы «Музыкальной экспедиции» — правительство и департамент культуры Югры, Концертно-театральный центр «Югра-Классик». Тур прошел с 7 по 12 августа, охватив Ханты-Мансийский, Октябрьский и Берёзовский районы. Музыканты не только давали концерты, но и провели встречи с деятелями культуры, коренными народами Севера и посещение местных достопримечательностей.