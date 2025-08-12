В Югре начался прием заявок на гранты для СМИ

Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимает заявки на участие в конкурсном отборе для получения грантов в форме субсидий на поддержку социально значимых проектов. Подать документы можно с 1 по 31 августа 2025 года, сообщает администрация Сургута.

Финансовая поддержка предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере производства и (или) выпуска средств массовой информации на территории округа, за исключением специализированных, развлекательных, рекламных и иных СМИ, не подпадающих под условия отбора.

Гранты предназначены для покрытия затрат на проекты, направленные на информирование населения по вопросам, представляющим общественный и государственный интерес. Материалы должны быть размещены в СМИ, а при необходимости — и в социальных сетях.

Реализация проектов начнется не ранее 1 сентября и завершится до 31 декабря 2025 года.

Подробная информация размещена на сайте Департамента внутренней политики Югры в разделе «Взаимодействие со СМИ» – «Гранты». Прием заявок осуществляется через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.