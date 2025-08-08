Единороссы Югры помогают детям подготовиться к 1 сентября

Федеральная акция «Собери ребенка в школу», которая проходит по всей стране в преддверии Дня знаний, направлена на оказание адресной помощи детям из социально уязвимых категорий: детей-инвалидов, из многодетных и малообеспеченных семей, из новых регионов, а также участников СВО.

В прошлом году помощь получили 287 тысяч школьников по всей стране.

«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили 287 тысяч школьников по всей стране. И в этом году мы соберем все самое необходимое: наборы для учебы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах», ‒ акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Ежегодно в Югре тысячи единороссов и жителей принимают участие в акции. В прошлом году 3 148 детей получили школьные наборы и сертификаты, среди которых 861 ребенок из семей военнослужащих и 563 школьника из новых регионов страны.

«Это не просто цифры. Это дети, ожидающие начала нового учебного года, с нетерпением и верой в лучшее. Проведение акции «Собери ребенка в школу» является важным шагом к созданию единого фронта заботы о будущем наших детей. С 2014 года принимаю участие в инициативе и приглашаю всех желающих присоединиться к ней», ‒ сказал депутат, член партийной фракции в Думе Югры Николай Ташланов.

Подать заявку можно до 1 сентября через сайт партии «Единой России» и в общественных приемных партии.