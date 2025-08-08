Единороссы Югры помогают детям подготовиться к 1 сентября

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,3847   EUR  92,6636  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    07 августа в 16:10
    702 0
  • ​Туризм под музыку: в Югре растет спрос на концерты за рубежом

    ​Туризм под музыку: в Югре растет спрос на концерты за рубежом

    Сегодня в 17:02
    56 0
  • ​Класс труда и новые кабинеты: школа №18 в Сургуте почти готова к новому учебному году

    ​Класс труда и новые кабинеты: школа №18 в Сургуте почти готова к новому учебному году

    Сегодня в 16:43
    83 0 
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
  • Россияне за полгода закупились в интернете более чем на 5 триллионов рублей

    Россияне за полгода закупились в интернете более чем на 5 триллионов рублей

    Сегодня в 16:25
    109 0
  • В Сургуте на поток поставлены экологические уроки в школах и детсадах

    В Сургуте на поток поставлены экологические уроки в школах и детсадах

    Сегодня в 15:56
    123 0 
  • Природный парк Югры получил президентский грант для изучения того, как спасать исчезающие озера

    Природный парк Югры получил президентский грант для изучения того, как спасать исчезающие озера

    Сегодня в 15:15
    157 0
  • ​Тюменская область – самый посещаемый туристами регион УрФО благодаря совместным усилиям власти и бизнеса

    ​Тюменская область – самый посещаемый туристами регион УрФО благодаря совместным усилиям власти и бизнеса

    Сегодня в 15:13
    155 0
  • ​В Сургуте создали мурал «Письмо солдату» на фасаде подстанции

    ​В Сургуте создали мурал «Письмо солдату» на фасаде подстанции

    Сегодня в 14:35
    169 0
  • ​В Тюмени готовят коммунальную инфраструктуру для подключения межвузовского кампуса

    ​В Тюмени готовят коммунальную инфраструктуру для подключения межвузовского кампуса

    Сегодня в 13:43
    193 0
  • Александр Моор дал ряд важных поручений по итогам встречи с жителями Ишима и Тобольска

    Александр Моор дал ряд важных поручений по итогам встречи с жителями Ишима и Тобольска

    Сегодня в 13:24
    192 0
  • ​Коммунальная инфраструктура Тюменской области развивается благодаря концессионным соглашениям

    ​Коммунальная инфраструктура Тюменской области развивается благодаря концессионным соглашениям

    Сегодня в 12:49
    206 0
  • Более сотни региональных производителей соберутся на большой ярмарке в центре Сургута

    Более сотни региональных производителей соберутся на большой ярмарке в центре Сургута

    Сегодня в 12:43
    227 0
  • В Югре обсудили борьбу с браконьерством

    В Югре обсудили борьбу с браконьерством

    Сегодня в 12:28
    255 0
Больше новостей
Больше опросов

​В Югре стартовала акция «Собери ребенка в школу»

Единороссы Югры помогают детям подготовиться к 1 сентября

​В Югре стартовала акция «Собери ребенка в школу»
Фото: администрация Сургута

Федеральная акция «Собери ребенка в школу», которая проходит по всей стране в преддверии Дня знаний, направлена на оказание адресной помощи детям из социально уязвимых категорий: детей-инвалидов, из многодетных и малообеспеченных семей, из новых регионов, а также участников СВО.

В прошлом году помощь получили 287 тысяч школьников по всей стране.

«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили 287 тысяч школьников по всей стране. И в этом году мы соберем все самое необходимое: наборы для учебы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах», ‒ акцентировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Ежегодно в Югре тысячи единороссов и жителей принимают участие в акции. В прошлом году 3 148 детей получили школьные наборы и сертификаты, среди которых 861 ребенок из семей военнослужащих и 563 школьника из новых регионов страны.

«Это не просто цифры. Это дети, ожидающие начала нового учебного года, с нетерпением и верой в лучшее. Проведение акции «Собери ребенка в школу» является важным шагом к созданию единого фронта заботы о будущем наших детей. С 2014 года принимаю участие в инициативе и приглашаю всех желающих присоединиться к ней», ‒ сказал депутат, член партийной фракции в Думе Югры Николай Ташланов.

Подать заявку можно до 1 сентября через сайт партии «Единой России» и в общественных приемных партии.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:09, просмотров: 194, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности 635
  2. В Госдуму внесли законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры 564
  3. Два проекта КРТ будут запущены в Барсово, и еще один — в Солнечном 561
  4. ​Артисты 90-х в разы поднимают цены на выступления из-за популярности среди молодежи 498
  5. ​«Это мой фаворит»: депутат Думы Сургута оценил благоустройство сквера в 8 микрорайоне 304
  6. Руслан Кухарук рассказал о восьми проектах КРТ, запланированных в Югре 301
  7. В Сургуте будут производить стеклопакеты и закаленное стекло 291
  8. ​Сургутян приглашают отметить День коренных народов мира 284
  9. В Югре обсудили борьбу с браконьерством 255
  10. Более сотни региональных производителей соберутся на большой ярмарке в центре Сургута 228
  1. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 2223
  2. ​Цветы и минута молчания: в Сургуте отметили день ВДВ 2058
  3. Сургуту нужно больше яркого, необычного, в хорошем смысле провокативного искусства на улицах города 1826
  4. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 1739
  5. В Тюмени при помощи механизма КРТ изымут почти 150 гаражей для жилого квартала 1657
  6. ​Единственный в истории Сургута 1577
  7. ​Сургутские врачи помогли ребенку с синдромом, при котором во сне замирает дыхание 1571
  8. ​Стоит ли запрещать мигрантам работать в такси – результаты опроса siapress.ru 1570
  9. ​Сургутский район в третий раз признан самым эффективным в Югре 1550
  10. Каждая пятая семья с детьми в России планирует брать кредит, чтобы подготовиться к школе 1494
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27218
  2. MAXимум вопросов 9471
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 6929
  4. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 6028
  5. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5549
  6. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5031
  7. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 4837
  8. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4404
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 4133
  10. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 3787

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

