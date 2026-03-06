​В Нефтеюганске хотят установить гобо-проекторы на улицах, фасадах домов и пешеходных переходах

В Нефтеюганске представили концепцию архитектурной подсветки фасадов зданий и дорог с использованием гобо-проекторов. Современные световые приборы планируют применить для оформления городских объектов и повышения безопасности на улицах, сообщил канал «Стройкомплекс Югры».

Идею обсудили на аппаратном совещании в городе. Как отмечается в сообщении, оборудование позволит создавать визуальные эффекты без использования красок и физических конструкций.

Гобо-проекторы хотят использовать на ключевых городских объектах и жилых домах. Предполагается, что это поможет сформировать более узнаваемый облик Нефтеюганска и упростит ориентацию в темное время суток.

Еще одно направление — пешеходные переходы и оживленные улицы. Там такие приборы планируют применять для повышения безопасности и снижения числа ДТП.

Конкретные места размещения пока уточняются. Сейчас, в частности, обсуждается предложение о проекции изображения на фасаде жилого дома №18 в 15-м микрорайоне.

Такие приборы уже используют в других городах округа. В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске их применяют для оформления рекламных кампаний и создания праздничной атмосферы, а в Советском устройства установили сразу в трех местах на пешеходных переходах.