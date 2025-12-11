Мурал из Лемпино стал лауреатом премии «Патриот»

Проект из Нефтеюганского района получил престижную национальную награду. Мурал «Рыба, спасшая жизни», созданный в поселке Лемпино, стал лауреатом Национальной премии «Патриот» в специальной номинации «Лучший проект по сохранению исторической памяти», пишет канал «Югра официально».

Стрит-арт-композиция посвящена подвигу местных рыбаков в годы Великой Отечественной войны. Жители Лемпино не жалея сил трудились в тылу, обеспечивая фронт продовольствием и внося значимый вклад в общую Победу. Чтобы передать эту историю новым поколениям, школьники поселка провели исследовательскую работу: изучали архивные документы, воспоминания, материалы о жизни земляков во время войны.

Итогом стал яркий масштабный мурал на фасаде здания администрации поселка. Над его созданием работали художники из Нижневартовска при поддержке гранта губернатора Югры. Сегодня «Рыба, спасшая жизни» стала не только художественным акцентом Лемпино, но и визуальным символом памяти о трудовом подвиге югорцев в годы войны, напоминая жителям и гостям о важности сохранения исторического наследия.