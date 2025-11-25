Уголовное дело замглавы Нефтеюганска передано в суд

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Нефтеюганска Алексея Бондаренко и троих местных предпринимателей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий, рассказывают в ведомстве.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый с тремя предпринимателями незаконно добился приобретения права на муниципальный земельный участок, предназначенный под строительство здания художественной галереи «Югория», фактически преследуя цель возведения торгового объекта.

В 2022 году на этом участке было построено капитальное нежилое здание. Позднее обвиняемый, уже занимая должности директора департамента градостроительства и земельных отношений администрации и заместителя главы города, подписал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Кроме того, вопреки требованиям закона, был заключен договор купли-продажи земельного участка без проведения конкурентных процедур и по заниженной цене. Соучастники стали сдавать помещения здания в аренду коммерческим организациям, извлекая прибыль.

По данным следствия, муниципальному образованию причинен ущерб свыше 13 млн рублей. В рамках расследования на земельный участок и имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.