В Нефтеюганске спасли мальчика с разрывом селезенки после падения с трехметровой высоты

В Нефтеюганске провели сложную операцию по сохранению селезенки 10-летнему пациенту

В Нефтеюганске спасли мальчика с разрывом селезенки после падения с трехметровой высоты
Фото Депздрава Югры

В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В. И. Яцкив хирурги провели уникальную операцию и сохранили селезёнку 10-летнему пациенту, получившему тяжёлую травму после падения с трёхметровой высоты.

Мальчик поступил в больницу с жалобами на боль в спине. Первичное обследование не выявило повреждений, однако спустя несколько часов боль усилилась. Повторное УЗИ показало наличие свободной жидкости в брюшной полости — врачи диагностировали редкий двухмоментный разрыв селезёнки, встречающийся всего в 13 % случаев.

В большинстве подобных ситуаций хирурги вынуждены удалять орган, однако дежурный хирург Евгений Логинов вместе с командой смогли провести органосохраняющую операцию. Разрыв селезёнки был аккуратно ушит с использованием современной кровоостанавливающей пластины, что позволило избежать массивной кровопотери.

«Такие травмы коварны — повреждения могут проявиться не сразу. Здесь сработала команда: диагностика, хирургия, анестезиология. Благодаря слаженным действиям удалось не только спасти жизнь, но и сохранить орган», — отметил Евгений Владимирович.

Через девять дней после операции мальчик был выписан из больницы и вернулся домой. Врачи продолжают наблюдать его состояние — впереди у ребёнка полноценное и активное детство.


нравится (0) не нравится (0)
08 октября в 08:23, просмотров: 716, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

