Полиция осудила сургутянина, который «помогал» другим сдавать экзамены в ГАИ

В Нефтеюганске суд вынес приговор 59-летнему жителю Сургута, который пытался сдавать экзамены в ГАИ за других людей, вклеивая свои фотографии в чужие паспорта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Схему раскрыли в декабре прошлого года сотрудники местной Госавтоинспекции. Мужчина пришел сдавать теорию по ПДД и предъявил паспорт с подмененной фотографией. Инспекторы заметили подлог и пресекли попытку обмана.

Позже полицейские выяснили, что сургутянин уже успел провернуть похожую аферу месяцем ранее: он сдал экзамен за другого человека, который даже получил водительское удостоверение. Но когда обман вскрылся, права у него забрали, а результаты экзамена аннулировали.

В суде установили, что один из заказчиков аферы – житель Сургутского района, лишенный прав за пьяную езду. Когда срок наказания закончился, он попросил знакомых найти человека, который сдаст экзамен за него. Так и появился посредник, а затем и исполнитель.

В итоге сургутянина признали виновным по делу о поддельных паспортах и назначили наказание – четыре месяца ограничения свободы. Решение суда вступило в силу.