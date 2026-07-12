Глава Сургута поручил подрядчику не затягивать сдачу новых дорожек в парке «За Саймой»

Новые дорожки в парке «За Саймой» в Сургуте могут появиться уже к концу августа. Ход работ во время велообъезда проверил глава города Максим Слепов вместе с коллегами.

По словам мэра, сейчас в парке продолжается обустройство дорожно-тропиночной сети. Благоустройство выполняют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Договорились с подрядчиком, что сдачу затягивать не будет. Сургутяне получат новые дорожки к концу августа», – написал Максим Слепов в своих соцсетях.

Также глава города поручил поддерживать порядок на улицах во время пика дорожно-ремонтной кампании. По его словам, в этом году темпы работ сохраняются, а завершить их планируют до конца лета.

Кроме того, во время объезда обсудили нестационарные торговые объекты. Максим Слепов поручил проверить разрешения на торговлю и соответствие внешнего вида таких объектов архитектурному облику города.

Ранее корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что летом чаще всего нелегально продают ягоды, арбузы, дыни и другую сезонную продукцию. С начала года специалисты составили уже более 150 протоколов по таким нарушениям. Проверки проходят каждую среду совместно с полицией.

Еще одно поручение мэра касается незаконной рекламы на столбах и в остановочных павильонах. Работу по ее устранению в Сургуте продолжат.