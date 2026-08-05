Кардиологи Сургута спасли ребенка после редкого заболевания

Кардиологи Сургута спасли жизнь трехмесячной девочке, у которой после цитомегаловирусной инфекции развился молниеносный миокардит ‒ редкое и опасное заболевание, из-за которого резко снижается способность сердца перекачивать кровь. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«В начале июля ребенок был экстренно доставлен санитарной авиацией из Ханты-Мансийска в Окружной кардиологический диспансер. На момент поступления состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое: девочка находилась на искусственной вентиляции легких, насосная функция сердца была резко снижена, артериальное давление поддерживалось медикаментозно», ‒ указали в сообщении.

За жизнь маленькой пациентки почти две недели боролась команда специалистов: детские кардиологи, кардиохирурги и врачи отделения анестезиологии и реанимации. Медики круглосуточно наблюдали за состоянием ребенка, корректировали лечение и проводили необходимые процедуры.

Благодаря совместной работе врачам удалось стабилизировать состояние девочки. Сердце восстановило работу, ребенок начал самостоятельно дышать, а основные показатели пришли в норму.

Сейчас малышка продолжает лечение и восстановление под наблюдением специалистов.