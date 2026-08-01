Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

Август занимает особое место в истории СИА-ПРЕСС – именно в этом месяце, 35 лет назад, было основано наше информационное агентство. Вместе с этим юбилеем вспоминаем в обзоре и другие важные даты в истории Сургута и его жителей.

1 августа

35 лет назад, в 1991 году, решением исполнительного комитета Сургутского городского Совета народных депутатов № 334 от 18 апреля 1991 года была открыта средняя школа № 32 – в настоящее время МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32. Директором стала Лариса Прогонюк. 26 сентября школа была введена в эксплуатацию. Сегодня в учреждении обучаются более 2 000 детей, трудятся свыше 120 педагогов. В школе действует музей «Памяти и славы сургутян им. Ф. Я. Показаньева».

2 августа

60 лет назад, в 1966 году, приказом городского отдела народного образования № 90 от 2 августа была создана начальная школа. С 1970 года она стала средней школой № 7, в настоящее время – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7. Первым директором была Валентина Рыбаева. Сегодня в школе обучаются более 1100 учеников, работают свыше 60 педагогов. В учреждении ведется работа по направлениям деятельности РДДМ «Движение первых», действует школьный волонтерский отряд «Юные жуковцы», ранее носивший название «Лучики добра».

8 августа

65 лет исполняется Наталье Горде (1961), члену Союза художников России с 2004 года, члену Международного художественного фонда, заслуженному деятелю культуры Югры с 2013 года. Родилась в Красноярске, окончила Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова и Сургутский государственный педагогический университет. Живет и работает в Сургуте с 1982 года. В 1997 году совместно с супругом Владимиром Гордой создала художественную студию «Ракурс», которой руководила с 2010 по 2014 год.

15 августа

80 лет исполняется Василию Тропину, заслуженному работнику здравоохранения ХМАО с 1999 года. Родился в поселке Нялино под Ханты-Мансийском. Окончил Ханты-Мансийскую фельдшерско-акушерскую школу и Тюменский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Работал врачом широкого профиля в больнице Угута, главным врачом в Покуре, после получения специализации – врачом-офтальмологом в Сургутской центральной районной больнице, позднее преобразованной в Сургутскую окружную клиническую больницу, а также старшим врачом выездной бригады с 1978 по 2002 год. В 2018 году ушел на заслуженный отдых. В 2021 году вышла его книга воспоминаний «Записки земского врача».

17 августа

55 лет назад, в 1971 году, сургутские геологи открыли Федоровское нефтегазоконденсатное месторождение, названное в честь Виктора Федорова – главного геофизика Сургутской нефтегазоразведочной экспедиции, лауреата Сталинской премии. В марте 1973 года первая скважина Федоровского месторождения дала нефть.

19 августа

35 лет назад, в 1991 году, было образовано ЗАО «Сургутское молодежное информационное агентство СИА-ПРЕСС».

22 августа

35 лет назад, в 1991 году, администрация Сургутского района приняла решение об организации Государственного природно-археологического национального парка «Барсова гора». Сегодня это МАУ Сургутского района «Научно-производственный музейный центр «Барсова гора». В 2012 году Барсова гора получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

27 августа

60 лет назад, в 1966 году, был образован отдел культуры исполкома Совета депутатов трудящихся. Решением XXI созыва Сургутского городского Совета народных депутатов от 27 февраля 1992 года отдел был переименован в управление культуры. В настоящее время его правопреемником является Комитет культуры Администрации города Сургута.

30 августа

35 лет назад, в 1991 году, директор гимназии Валерий Салахов подписал приказ о зачислении первого набора учащихся – с 1 по 11 класс. Сургутская общеобразовательная гимназия была открыта на основании решения исполнительного комитета города № 622 от 20 декабря 1990 года. С 2011 года учреждение носит название МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова».

31 августа

65 лет исполняется Виктору Рябчикову (1961) – организатору и руководителю общественного объединения «Поиск» и поискового отряда «Журавушка» (с 1995 года), члену президиума Сургутского совета ветеранов войны и труда, депутату Думы Сургута VII созыва, заместителю председателя комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку городской Думы.

Он родился в поселке Ленинградский Кокчетавской области. В 1983 году приехал в Сургут по путевке на строительство ГРЭС-2. Окончил Тюменский индустриальный институт имени Ленинского комсомола (1988), Тюменский государственный университет по специальности «История» (1995) и Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2001). Работал мастером производственного обучения и преподавателем истории в профессиональном лицее № 56, заместителем директора Сургутского профессионального колледжа, заместителем начальника хозяйственной службы ООО «Газпром переработка», директором УК «Сибпромстрой 31», заместителем директора МКУ «ЕДДС города Сургута». С 2023 года занимает должность заместителя директора МКУ «Сургутский спасательный центр».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаками «За активную работу с молодежью» Губернатора Югры, «За активный поиск» Министерства обороны РФ и знаком «За заслуги перед городом Сургутом».

Также в августе:

200 лет назад, в 1826 году, в Сургут был доставлен первый ссыльный декабрист Андрей Шахирев. Он прожил в городе около двух лет и погиб на охоте 17 мая 1828 года.

65 лет назад, в 1961 году, на базе Сургутской районной больницы было организовано отделение скорой медицинской помощи – сегодня это БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи». В 1966 году была открыта станция скорой и неотложной помощи, в составе которой работали пять выездных бригад. Обязанности главного врача исполнял фельдшер М. М. Григорьев. Сегодня в структуре учреждения работают четыре подстанции, включая центральную.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год». Подготовлено Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина