Депутат Думы Сургута рассказал, каким станет сквер «Энергетиков» после благоустройства

В Сургуте по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства победил сквер на улице Энергетиков. На территории планируют создать современное общественное пространство со световой стеллой «Призма энергии», информационными табло об истории энергетиков и энергостроителей, прогулочными дорожками и местами для отдыха. За объект проголосовали более 16 тысяч горожан. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал депутат Думы Сургута VII созыва Айдар Янишев.

По словам парламентария, благоустройство этой территории действительно важно для жителей микрорайона. Этот вопрос поднимался и во время общения с сургутянами на месте будущих работ.

«При беседе с жителями микрорайона мы сегодня удостоверились в том, что людей действительно волнует благоустройство данных территорий. Чтобы здесь жилось хорошо и комфортно – такое пожелание есть. Мы в этом плане будем работать», – отметил Айдар Янишев.

Депутат подчеркнул, что проект должен стать не просто обновлением территории, а полноценным общественным пространством для прогулок, отдыха и знакомства с историей Сургута как города энергетиков.

«Здесь появится световая стелла «Призма энергии», появятся знаковые табло с историческими материалами. То есть можно будет и прогуливаться, и знакомиться с историей энергетиков, с историей энергостроителей Сургута. Также будет комфортная, благоустроенная тропиночная сеть с элементами, скамейками, чтобы можно было отдохнуть в любую погоду – и с детьми, и гостям города, и самим горожанам», – рассказал Айдар Янишев.

Отдельно депутат отметил, что обращения жителей по вопросам благоустройства остаются одним из постоянных направлений работы депутатского корпуса. Речь идет как о крупных проектах, так и о повседневных вопросах, которые напрямую влияют на качество жизни во дворах и микрорайонах.

«По всем обращениям жителей мы работаем. Иногда это наказы, иногда прямые обращения в администрацию города. Людей действительно беспокоит их быт: элементарные вопросы уборки площадей, уборки территории, ремонтов, подъездов. В целом – вопросы благоустройства территории, жилья, именно того, чтобы комфортно жилось», – сказал депутат.

Айдар Янишев также сообщил, что намерен дополнительно проработать предложения жителей по наполнению сквера. В частности, речь может идти о малых архитектурных формах, озеленении и дополнительных элементах, которые сделают территорию удобнее для отдыха.

«Я для себя уже наметил, что необходимо будет уточнить этот момент и, возможно, выйти с предложениями по улучшению данного проекта – по установке малых архитектурных форм и другим моментам. Может быть, какого-нибудь киоска, чтобы в шаговой доступности была вода для детей и взрослых», – добавил Янишев.

Парламентарий поблагодарил сургутян, которые приняли участие в голосовании. По его словам, именно активность жителей позволяет городу получать поддержку на реализацию таких проектов.

«Более 16 тысяч сургутян проголосовали именно за сквер «Энергетиков», за его благоустройство. Пользуясь случаем, я хочу выразить огромную благодарность всем сургутянам, которые участвовали в голосовании по благоустройству комфортной городской среды, потому что каждый голос засчитывался и каждый голос был очень важен. Только благодаря хорошему, качественному голосованию, количеству жителей мы действительно сейчас имеем шанс выйти с этим проектом», – подчеркнул Айдар Янишев.

Как сообщил директор МКУ «УКС» Андрей Арменчу, сквер на улице Энергетиков стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас город готовит конкурсную документацию для заключения муниципального контракта.

«Сейчас готовим конкурсную документацию по итогам данного голосования и в ближайшие несколько месяцев заключим контракт. Наверное, даже в этом году уже приступим к работам, которые касаются инженерных коммуникаций: разработаем рельеф, подготовим основание, где-то зальем фундаменты. В следующем году уже реализуем сам объект», – пояснил Андрей Арменчу.

В проекте предусмотрены новые материалы, современные малые архитектурные формы, входные группы, навесы, туалетный модуль и подсветка. Одним из центральных элементов станет стелла «Призма энергии» высотой около 12 метров.

«Решения по объекту, по визуализации, по проектной документации применены интересные. Это и плитка – не старая, которая нам уже надоела, а новые решения. Будет стелла «Призма энергии» с подсветкой, порядка 12 метров высотой. Думаю, она будет видна со всех близлежащих улиц, а подсветка будет играть, особенно в зимний период, оживлять эту территорию», – отметил директор МКУ «УКС».

Он также добавил, что при проектировании старались сохранить существующие деревья: «Деревья практически вырубать не будем, потому что здесь нет мелколесья, здесь только хорошие деревья. Мы минимизировали это в проектных решениях».

При этом директор МКУ «УКС» предупредил ‒ основное благоустройство начнется после наступления тепла.

«Как потеплеет, уже приступим к летним работам. Это и укладка тротуарной плитки, и работы с электрическими кабелями, видеонаблюдением, установкой малых архитектурных форм – чтобы все сразу было выполнено качественно. За этот период произойдет поставка материалов, потому что чаще всего сама поставка занимает более трех месяцев. Завершение работ у нас запланировано на конец летнего сезона – август, сентябрь. Будем стараться, если получится, открыть раньше, но пока не загадываю», – добавил Андрей Арменчу.

Финансирование проекта будет идти в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: 20% средств направляется из местного бюджета, 80% – из окружного и федерального бюджетов.

Всего во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в Сургуте приняли участие более 44 тысяч человек. По словам Андрея Арменчу, разрыв между проектами был небольшим, что говорит об интересе жителей ко всем представленным территориям.

Два других проекта, которые участвовали в голосовании, также планируют прорабатывать дальше. Это сквер памяти погибшим при исполнении служебного долга в 32 микрорайоне, а также сквер в 37 микрорайоне с водным объектом.

Напомним, в этом году в Сургуте по программе благоустройства реализуют пять объектов. Три объекта находятся в районе парка «За Саймой», в том числе участки набережной и территория в районе аллеи Дубов в сторону ботанического сада.

По словам Андрея Арменчу, работы на этих объектах идут по графику: подрядчики формируют рельеф, устанавливают элементы берегоукрепления, демонтируют старое покрытие, завозят плитку и бордюрный камень. Отставаний по срокам нет.