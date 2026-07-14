Водитель, сбивший десятилетнего мальчика в Сургуте, останется в СИЗО до 17 сентября

Водитель Chevrolet Cruze, виновный в смертельном наезде на десятилетнего мальчика в Сургуте, останется под стражей до 17 сентября 2026 года. Такое решение вчера, 13 июля, принял Сургутский городской суд, сообщили в пресс-службе судов Югры.

Напомним, авария произошла 17 мая 2026 года на улице Крылова. Мужчина сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок погиб на месте.

В отношении водителя расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

В суде обвиняемый не возражал против продления ареста. При этом суд учел, что у мужчины, помимо гражданства России, есть гражданство другого государства. Также ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости.

Суд посчитал, эти обстоятельства дают основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться.

Постановление пока не вступило в законную силу.