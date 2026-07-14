Директор Сургутской филармонии Константин Лазута ушел с поста по личной инициативе

Сургутская филармония временно осталась без постоянного руководителя ‒ Константин Лазута покинул должность директора учреждения по личной инициативе. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Несмотря на кадровые изменения, работа филармонии продолжается в штатном режиме. До назначения нового директора обязанности руководителя исполняет заместитель директора Лариса Писарева.

Напомним, Константин Лазута был назначен директором Сургутской филармонии 20 августа 2024 года. До этого он уже работал в учреждении – с 2018 года занимал должность заместителя директора.

Лазута родился в Сургуте, окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В разные годы работал в муниципальных учреждениях «Олимп» и «Геолог», возглавлял детско-юношескую спортивную школу «Виктория», был директором ЗАО «Теннисный центр» и МУП «СпАртА».