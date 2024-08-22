Накануне, 20 августа, в Сургутской филармонии назначили нового директора. Им стал Константин Лазута, сообщает администрация города.

«Константин Леонидович родился в Сургуте. В 2003 году окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал тренером-преподавателем в муниципальных учреждениях города «Олимп» и «Геолог», возглавлял муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношескую спортивную школу «Виктория», был директором ЗАО «Теннисный центр» и МУП «СпАртА», − указали в сообщении.

Напомним, что с 2018 года Константин Лазута занимал должность заместителя директора МАУ «Сургутская филармония».

Бывший директор учреждения Яков Черняк продолжит свою работу в качестве художественного руководителя.

«Данные кадровые изменения произошли с целью урегулирования возможного конфликта интересов. Необходимые меры принял Глава города Максим Слепов, который уведомил комиссию по противодействию коррупции о вероятности возникновения конфликта интересов, связанного с ограничениями на муниципальной должности», − добавили в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Думе Сургута рассмотрели конфликт интересов между Максимом Слеповым и Яковом Черняком.