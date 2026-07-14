В Сургуте после рейда троих мигрантов решили выдворить из России

В Сургуте полицейские провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. Проверка была направлена на то, чтобы выявить нарушения правил пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан в городе. Об этом сообщили в УМВД России по Сургуту.

В мероприятии участвовали сотрудники городской полиции, коллеги из УМВД России по Югре, силовые подразделения Росгвардии, а также представители добровольной народной дружины «Русские в Сибири».

Во время проверки в отдел по вопросам миграции доставили более 180 человек. У них установили личности, проверили документы, провели фотографирование и дактилоскопирование.

По итогам рейда в отношении трех иностранных граждан приняли решения о принудительном выдворении за пределы России.

В полиции напомнили, что иностранные граждане должны соблюдать правила въезда, пребывания, проживания и работы на территории РФ. Сообщить о нарушениях миграционного законодательства можно по телефонам 102 или 112.