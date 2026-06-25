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Холодный климат 25%

Высокие цены на жилье и жизнь 19.8%

Удаленность от центра России 19%

Мало возможностей для отдыха и туризма 22.4%

На самом деле Сургут недооценен 13.8%

Всего голосов: 116

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Сургут – непривлекательный город для переезда. Вы с этим согласны?

Да 61.1%

Нет 25.3%

Частично 13.7%

Всего голосов: 95

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​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 июня? // АФИША
Фото: Историко-культурный центр «Старый Сургут» / vk.com

27 июня

Выставка «Настроение Лето»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 17:20.

В музее Сургута продолжает действовать выставка, в которой представлены живопись и графика, посвященные летним пейзажам. Гости смогут увидеть цветочные натюрморты, деревенские, а также городские мотивы.

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-13. Цена билета: детский ‒ 50 рублей, взрослый ‒ 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет...»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: с 18:00 до 20:00.

Горожан приглашают на музыкально-танцевальный вечер, который пройдет на ретро-площадке под открытым небом. На территории парка гостей порадуют известными хитами и зажигательными танцами.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+

Концерт группы «Космопорт17» и «Ночная смена»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В «Невесомости» состоится концерт двух банд Сургута ‒ «Космопорт17» и «Ночная смена». Они подарят присутствующим крутое настроение, исполнят свои свежие материалы и каверы.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

28 июня

Выставка «Ангелы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 17:20.

Еще одну интересную выставку подготовили для сургутян. В ней представлены авторские куклы, посвященные образам ангелов и фей в современном декоративно-прикладном искусстве. Экспозиция объединяет работы пяти мастеров ‒ каждый из них по-своему видит этих загадочных существ.

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-13. Цена билета: детский ‒ 50 рублей, взрослый ‒ 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Экскурсия «СССР. Прогулка в прошлое»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 12:00.

Дети и их родители могут отправиться назад во времени, чтобы ощутить особую атмосферу советской эпохи и открыть для себя что-то новое.

Телефон для справок: 28-58-22, 28-56-93. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

День молодежи

Место проведения: Центральная городская площадь, пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской. Время: с 12:00 до 22:00.

Центральная площадь Сургута станет главной площадкой празднования Дня молодежи. Гостей ждут сразу два фестиваля – «Технофест» и «Артфест», выставка автомобилей и мототехники, мастер-классы, спортивные соревнования, ежегодный Кубок «Закаленных Севером», танцевальные батлы, парад невест и молодых семей, интерактивные площадки, ярмарка местных производителей и гастро-аллея. Завершится праздник большим вечерним концертом белорусского исполнителя HOLLYFLAME.

Вход свободный. 0+

СтароСургутский АРТ – квартал

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 14:00 до 18:00.

В Сургут вернулся СтароСургутский АРТ – квартал. Для гостей подготовили насыщенную программу с концертами, мастер-классами, играми и развлечениями для всей семьи. Посетителей ждут выступления творческих коллективов города, чемпионат по настольным играм, ярмарка изделий местных мастеров, бесплатные ремесленные мастер-классы, уличные шахматы и городки. Для детей организуют квесты, экскурсии и игровые программы. Кроме того, гости смогут посетить стойбище ханты и манси.

Вход свободный. 0+


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Сегодня в 16:56, просмотров: 205, комментариев: 0
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