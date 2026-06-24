У «Старого Сургута» погиб мотоциклист после столкновения с автомобилем

В Сургуте вечером 23 июня у историко-культурного центра «Старый Сургут» погиб юноша 2007 года рождения, ехавший на мотоцикле. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

Авария произошла около 20:30 на улице Энергетиков. По предварительным данным, водитель 1972 года рождения за рулем «Лады Весты» поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении: «23 июня 2026 года около 20:30 на улице Энергетиков, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем "Лада Веста", по предварительным данным, при совершении маневра "поворот налево", не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом, двигающимся во встречном направлении».

Мотоциклист получил смертельные травмы. Он умер в машине скорой помощи.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Также возможно возбуждение уголовного дела.