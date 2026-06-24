Сургутяне могут оформить субсидии и компенсации на оплату ЖКУ

Жители Сургута могут получить субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. О действующих мерах поддержки рассказали в администрации города. Субсидию предоставляют независимо от наличия льготной категории. Основанием становится ситуация, когда расходы на ЖКУ превышают установленную долю в совокупном доходе семьи.

Компенсации предусмотрены для льготных категорий граждан. Среди них многодетные семьи, ветераны труда, труженики тыла, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие категории, установленные федеральными, региональными и муниципальными актами.

Собственники жилья в многоквартирных домах могут оформить компенсацию взносов на капитальный ремонт. Такая мера доступна с 70 и 80 лет.

Если задолженность по оплате ЖКУ появилась по объективным причинам, например из-за болезни, потери работы или смерти близких, можно обратиться за единовременной помощью при экстремальной жизненной ситуации.

Консультацию можно получить в отделе социального обеспечения и назначения мер социальной поддержки, пособий и выплат в «Агентстве социального благополучия населения» на улице Лермонтова, 3/1. Также жители могут обратиться в МФЦ или подать заявление через портал Госуслуг.

Телефон горячей линии: 8 (800) 301-44-43. Звонки принимают с понедельника по субботу с 09:00 до 19:00.