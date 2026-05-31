​ В Сургуте отметили День Святой Троицы крестным ходом

Глава Сургута Максим Слепов поздравил православных жителей города с Днем Святой Троицы. Обращение он опубликовал в своих социальных сетях после участия в праздничных мероприятиях.

«После Божественной литургии в храме в честь великомученика Георгия Победоносца присоединился к Крестному ходу во главе с Благочинным Сургута отцом Антонием. Тысячи верующих сургутян прошли по улицам города до Свято-Троицкого кафедрального собора. В соборе праздничную службу провел его настоятель Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел», – говорится в сообщении.

Глава города также напомнил, что накануне праздника Ханты-Мансийская епархия отметила 15-летие со дня основания.

Напоминаем, что ранее в Сургуте временно ограничили движение транспорта из-за проведения общегородского крестного хода в честь православного праздника Святой Троицы.

Кроме того, сегодня, 31 мая, с 10:00 до 16:00 из-за празднования Дня защиты детей перекроют проезд от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

На время ограничений изменится схема движения автобусного маршрута №112. При движении от остановки «Университет» начальной станет остановка «Газпром». При движении от остановки «ДПК Сургутское» конечной также будет остановка «Газпром».