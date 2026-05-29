Сургутяне продолжают купаться в водоемах, несмотря на запреты

С приходом теплых дней жители Сургута возвращаются к привычному отдыху у водоемов. Несмотря на запрещающие знаки, горожане продолжают лезть в воду, поделился с СИА-ПРЕСС читатель Кирилл Ф.

К слову, сургутяне уже облюбовали другую сторону парка «За Саймой», где были установлены временные серые заборчики, закрепленные обычным скотчем. Там также установлен знак «Купание запрещено».

Ранее ненадежное ограждение уже вызывало вопросы у граждан. Вопрос о причинах перекрытия остается нерешенным. Желающих выйти к реке из-за ограждений не уменьшается.

Напоминаем, основной причиной запрета купания является несоответствие воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Нежелание горожан соблюдать ограничение может обернуться не только проблемами со здоровьем, но и штрафами.

Согласно закону Югры за купание в водоемах можно получить предупреждение или штраф в размере от 500 до 2 000 рублей. А родители, которые не обеспечили безопасность детей на водоемах, могут заплатить от 1 000 до 3 000 рублей.

Для комфортного и безопасного отдыха в городе обустроены специальные зоны у воды, в том числе у набережной реки Саймы.