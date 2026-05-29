Самолет Сургут — Самара вернулся на стоянку из-за нетрезвого пассажира

В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали 36-летнего вахтовика из Самарской области, из-за которого самолет Сургут — Самара вернулся на стоянку. Мужчина отказался пристегнуть ремень безопасности во время руления и вступил в конфликт с представителями авиакомпании.

Сообщение о противоправном поведении пассажира поступило в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Сургута. Полицейские поднялись на борт, задержали нарушителя и опросили сотрудников авиакомпании.

По данным транспортной полиции, во время руления самолета пассажир отказался выполнить требование бортпроводников пристегнуть ремень безопасности. После замечаний он начал грубо выражаться, и командир воздушного судна принял решение вернуть самолет на стоянку.

Полицейские заметили, что мужчина плохо ориентируется в пространстве и невнятно разговаривает. Его доставили в служебное помещение и направили на освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,620 мг/л.

Позже пассажир рассказал полицейским, что собирался лететь домой после вахты. Незадолго до рейса он узнал о рождении сына у друга и решил отметить это событие.

На мужчину составили административные протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна. До вытрезвления его поместили в Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения, где он провел сутки. Нарушителю назначили штраф.