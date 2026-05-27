Сургутский кардиоцентр прооперировал первого кардиохирургического пациента Югры

В Сургутском окружном кардиоцентре успешно провели операцию Михаилу Николаевичу — пациенту, с которого началась кардиохирургия в Югре. Ему заменили элемент питания в электрокардиостимуляторе, сообщили в медучреждении.

Именно Михаил Николаевич стал первым человеком в регионе, которому 29 сентября 1998 года выполнили операцию на открытом сердце. Тогда в Югре провели первую операцию аортокоронарного шунтирования.

В 1998 году 46-летний сургутянин перенес инфаркт. В тот период операции на сердце в округе еще не выполняли: пациентов стабилизировали лекарствами и направляли в другие города, ближайшим из которых была Тюмень. При этом работа по созданию кардиохирургической службы в регионе велась с 1995 года, с момента основания окружного кардиоцентра.

Когда команда под руководством сердечно-сосудистого хирурга Владимира Яркова была готова, а необходимые экспертные заключения получены, в Югре провели первую операцию АКШ. «Согласился. Не боялся. Потому что жить хотелось!» — вспоминает Михаил Николаевич.

После этого он еще несколько раз доверял врачам кардиоцентра свою жизнь. В 2014 году ему провели повторное аортокоронарное шунтирование, а в 2016 году имплантировали электрокардиостимулятор.

В этом году Михаил Николаевич вновь поступил в кардиоцентр для плановой замены элемента питания в кардиостимуляторе. Операцию успешно выполнил интервенционный аритмолог Станислав Гаулика.

Сейчас первому кардиохирургическому пациенту Югры 74 года. Он ведет активный образ жизни, любит рыбалку, занимается садоводством и уже три десятилетия ежедневно ведет дневник артериального давления.

В кардиоцентре отмечают, что история Михаила Николаевича показывает развитие медицины в Югре: от первой операции на открытом сердце в 1998 году до современной системы высокотехнологичной помощи.