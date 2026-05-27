Максим Слепов назначил Оксану Виер заместителем и директором ДИЗО

Глава Сургута Максим Слепов назначил Оксану Виер заместителем главы города и директором департамента имущественных и земельных отношений, пишет ura.ru со ссылкой на администрацию города. Оксана Виер будет курировать управление земельными ресурсами и имуществом, находящимися в муниципальной собственности, а также вопросы архитектуры и градостроительства.

Ранее такой должности в администрации Сургута не было. После отставки вице-мэра Алексея Фокеева глава города упразднил пост заместителя, который отвечал только за строительный блок, и объединил его с должностью директора департамента имущественных и земельных отношений.

Оксана Виер начинала карьеру в сургутском ДИЗО, где проработала 10 лет. Затем она перешла в администрацию Сургутского района. В 2017-2025 годах Оксана Виер сначала возглавляла департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики, а позже руководила департаментом строительства и земельных отношений.

За 8 лет при ее участии в Сургутском районе реализовали несколько значимых проектов. Среди них завершение 20-летнего заброшенного строительства культурно-досугового центра в Белом Яре. Также в поселениях района появились три новые школы, молодежные центры и спортивные комплексы.