В Югре началось предварительное голосование «Единой России»

Глава Сургута Максим Слепов принял участие в предварительном голосовании «Единой России» и поддержал кандидатов от города. Об этом он сообщил на своей странице.

Предварительное голосование партии началось сегодня. Оно проводится для отбора кандидатов, которых затем могут выдвинуть на выборы в Государственную Думу, Тюменскую областную Думу, думу Югры и Думу Сургута.

По словам Максима Слепова, среди участников голосования есть представители газовой и нефтяной отраслей, участники СВО, работники здравоохранения и образования, а также малого и среднего бизнеса.

Глава города предложил сургутянам активно участвовать в голосовании. Он отметил, что от выбора жителей зависит курс на стабильное и устойчивое развитие Сургута.

Отдать голос можно онлайн на сайте PG.ER.RU до 31 мая.