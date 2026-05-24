Сургутский район завершил 2025 год с профицитом бюджета 850 млн рублей. Исполнение бюджета составило 99,9%, сообщает sitv.ru. Отчет о расходах и поступлениях средств накануне заслушали в думе муниципалитета. Его также представили жителям поселений на публичных слушаниях.

По данным районных властей, 2025 год Сургутский район завершил без муниципальных заимствований и долгов. Доходы составили чуть больше 24 млрд рублей, расходы — немногим более 23 млрд рублей.

«Все 23 муниципальные программы были выполнены, 21 из них — с самыми высокими показателями. Основное — это переселение жителей из аварийного жилья в комфортные условия. На это было направлено 5,5 миллиарда рублей, 1300 семей получили комфортные условия», — отметил председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий.

Основную часть доходов бюджета составили налоговые и безвозмездные поступления. Среди расходов традиционно лидирует образование.

«Наибольший удельный вес традиционно составляют расходы на образование — 43% и жилищно-коммунальное хозяйство — 24,2%. 10,9% — общегосударственные вопросы, 5,4% — национальная экономика, 5% — культура, 3,6% — физическая культура и спорт, 2,1% — межбюджетные трансферты поселениям», — сообщила заместитель директора департамента финансов администрации Сургутского района Елена Черняева.