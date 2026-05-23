В Сургуте открыли мемориал ветеранам-железнодорожникам на железнодорожной станции

В Сургуте на железнодорожной станции открыли мемориал в память о ветеранах-железнодорожниках — участниках Великой Отечественной войны, которые после Победы восстанавливали страну и развивали железнодорожную отрасль в Югре. Об этом сообщил РИЦ «Югра».

На церемонии собрались представители профессии, родные и близкие ветеранов, чьи имена высечены на обелиске, а также жители города.

«Своим трудом они в очередной раз доказали, что служение Отечеству всегда будет помниться нами, потомками. И то, что мы сегодня делаем, это как раз та дань памяти этим людям, которые свершали подвиги во время войны, которые после нее поднимали народное хозяйство и в последующие годы развивали в том числе и железнодорожную отрасль на благо нашей страны», — отметил начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев.

На мемориале высечены 19 имен ветеранов Великой Отечественной войны, которые после Победы вернулись в свои города и поселки и продолжили работать на благо страны. Благодаря их труду в 1975 году появилось железнодорожное сообщение между Тюменью и Сургутом, а в 1978 году была завершена Свердловская железная дорога, по которой сибирская нефть отправлялась и продолжает отправляться на «большую землю».

Глава Сургута Максим Слепов поделился личными воспоминаниями, связанными с этой магистралью. Он рассказал, что в 1970-х годах приехал с родителями в Сургут именно по этой железной дороге.

«Железнодорожники продолжали работать в мирное время, восстанавливая нашу огромную страну. Конечно, вклад железнодорожников в нашу экономику и сегодня трудно переоценить. Я сам приехал в Сургут, кстати, по этой железной дороге в 70-х годах с родителями на комсомольскую стройку», — поделился Максим Слепов.

Строительство железной дороги Тюмень — Сургут началось в 1966 году и было связано с освоением нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. 5 августа 1975 года первые пассажирский и грузовой поезда прибыли из Тюмени в Сургут.