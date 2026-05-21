Полиция Сургута оштрафовала пассажира после скандала с бывшей женой в самолете

В аэропорту Сургута полиция задержала жителя Сургутского района, который устроил скандал с бывшей супругой во время рейса из Сочи. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

По данным ведомства, бывшие муж и жена не только оказались в одном самолете, но и купили билеты на соседние места. Перелет из Сочи в Сургут длился почти 5 часов, и часть этого времени пассажиры выясняли отношения на повышенных тонах.

После посадки самолета в Сургуте мужчину задержали транспортные полицейские. У него выявили признаки опьянения.

«Позже задержанный рассказал полицейским, что возвращался домой после отдыха в Сочи. В самолете, когда северянин занял свое место, он увидел, что, по стечению обстоятельств, его соседкой оказалась бывшая супруга. В пути пара начала вспоминать «старые обиды» и высказывать друг-другу взаимные претензии, после чего мужчина вспылил и начал выражаться грубой нецензурной бранью», — сообщили в транспортной полиции.

На мужчину составили административный материал по статье о мелком хулиганстве. После задержания он некоторое время провел в изоляторе, пока не протрезвел.