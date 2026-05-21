В Сургуте на время Курбан-байрама изменят схемы движения автобусов

В Сургуте утром 27 мая временно перекроют несколько центральных улиц из-за праздничных мероприятий, посвященных Курбан-байраму. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 02:30 до 07:30. На это время движение транспорта закроют:

− на улице Никольской − от улицы Сергея Безверхова до проспекта Набережного;

− на проспекте Набережном − от улицы Дзержинского до улицы Майской.

Из-за перекрытий изменятся маршруты нескольких городских автобусов.

Маршрут №22 при движении от остановки «ул. Югорская» будет следовать через остановки «Дом Советов», «Оптика», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврора», после чего продолжит движение по обычному маршруту.

Автобус №26 при движении от остановки «ул. И. Захарова» проследует через остановки «Ленина», «Дом Советов», далее по улице Майской, затем через остановки «Оптика», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврора» и далее по маршруту.

При движении от поселка Снежный маршрут №26 поедет через остановки «Аврора», «Бахилова», «Агентство воздушных сообщений», затем по улице Энергетиков через остановку «Энергетиков», далее по улице Университетской через остановку «Россети» и далее по маршруту.

Маршрут №28 при движении от остановки «ДК Строитель» будет следовать через остановки «Дом Советов», далее по улице Майской, через остановку «Оптика», затем по проспекту Ленина через остановки «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврора» и далее по маршруту.

Автобус №28А при движении от остановки «ДК Строитель» проследует через остановки «Аврора», далее по улице Майской через остановку «Агентство воздушных сообщений», затем по улице Энергетиков через остановку «Энергетиков» и далее по маршруту.

Маршрут №37 при движении от остановки «Больничный комплекс» будет следовать через остановку «Парк Нефтяников», далее по улице Заячий остров, Югорскому тракту через остановку «МФЦ», затем по улице Энгельса через остановку «Энгельса», далее по улице Университетской и проспекту Ленина через остановку «Газпром» и далее по маршруту.

При движении от остановки «Камертон» автобус №37 поедет через остановку «пр. Ленина», далее по улице Энгельса через остановку «Энгельса», затем по Югорскому тракту через остановку «Леруа Мерлен», далее по улице Заячий остров, проспекту Набережному через остановку «Набережный», затем по улицам Нефтяников и Энтузиастов через остановку «Изумруд» и далее по маршруту.

Маршрут №47 при движении от остановки «Поликлиника Геолог» проследует через остановку «Мемориал Славы», далее по улице Энгельса, Югорскому тракту через остановку «Леруа Мерлен», затем по улице Заячий остров, проспекту Набережному через остановку «Набережный», далее по улицам Нефтяников и Энтузиастов через остановку «Изумруд» и далее по маршруту.

При движении от остановки «ЖД вокзал» автобус №47 будет следовать через остановку «Парк Нефтяников», далее по улице Заячий остров, Югорскому тракту через остановку «МФЦ», затем по улице Энгельса, улице Гагарина через остановку «Мемориал Славы» и далее по маршруту.