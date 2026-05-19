В Сургуте летом отремонтируют пять внутриквартальных проездов

В Сургуте стартовала основная часть дорожно-ремонтной кампании 2026 года. В этом сезоне в городе отремонтируют участки магистральных улиц, внутриквартальные проезды, тротуары и парковки. Общий объем финансирования только по комплексному плану ремонта дорог составил 348 миллионов рублей. Из них 90% ‒ средства округа и 10% ‒ города, рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

«Первые ремонтные работы в городе начались 27 апреля. Тогда подрядчики приступили к созданию парковки на улице Федорова напротив гимназии имени Салманова. Парковка необходима именно для родителей, которые привозят детей в гимназию Салманова, потому что сейчас автомобили останавливаются на проезжей части и мешают движению транспорта», ‒ пояснила она.

Одним из крупнейших объектов этого года станет улица Электротехническая. К работам там приступили 12 мая.

«В настоящий момент проводятся работы по демонтажу тротуара, установке бортовых камней и отсыпке щебеночного основания под покрытие тротуара. В дальнейшем подрядчик приступит к ремонту покрытия проезжей части», ‒ рассказала заместитель директора департамента.

Общая протяженность объекта составляет 2,6 километра. Ремонт дорожного покрытия выполнят на участке длиной около километра ‒ от ГРЭСовского кольца до железнодорожного переезда. Тротуары же приведут в порядок практически на всей улице.

Часть работ в этом году выполнят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В частности, завершится ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Декабристов до Майской.

«Там у нас остались невыполненные работы по установке ограждений на пандусах, дорожных знаков и нанесению разметки», – уточнила Коршунова.

Также по нацпроекту отремонтируют Тюменский тракт в районе Белого Яра, где образовалась колейность, и бульвар Свободы.

Кроме того, в рамках комплексного плана ремонта дорог обновят два участка улицы Профсоюзов: от проспекта Ленина до улицы Лермонтова и от улицы Островского до улицы Маяковского. Это будет преимущественно ремонт дорожного покрытия.

«Помимо этого, в рамках содержания улично-дорожной сети в этом году выполнят устройство слоев износа на улицах Гагарина и Геологической», ‒ добавила спикер.

Еще несколько объектов приведут в порядок за счет средств местного бюджета. Речь идет о двух участках проспекта Ленина ‒ от развязки №1 до развязки №2 и от улицы Майской до Университетской, а также улицах Дзержинского и Энгельса.

«По всем этим объектам помимо ремонта проезжей части и тротуаров предусмотрено также обустройство велодорожек», – отметила представитель администрации.

В этом году в городе также отремонтируют пять внутриквартальных проездов:

в поселке Таежном ‒ от улицы Аэрофлотской до дома на улице Автодорожной, 106;

от дома на проспекте Ленина, 29 до детского сада «Мальвина»;

в 20А микрорайоне – от улицы Университетской до детского сада «Белочка»;

за торговым центром «Сибирь» – проезд, ведущий к Мемориалу Славы;

от дома на улице Островского, 26 до детского сада «Филиппок».

Помимо этого, в Сургуте обустроят еще две парковки – на улице Островского и парковку с заездом на улице 30 лет Победы, 47/1.

По словам спикера, в городе запланирован и ремонт тротуаров: небольшой участок на бульваре Писателей ‒ напротив ТЦ «Колизей», а также тротуары на улице Федорова.

Отдельно власти займутся ликвидацией колейности. В этом году работы проведут более чем на 15 тысячах квадратных метров дорожного покрытия. Финансирование этих работ распределено следующим образом: 48% ‒ средства округа и 52% ‒ города.