В Сургуте начался дорожный ремонт и устранение колейности

В Сургуте началась дорожная ремонтная кампания, несмотря на погодные условия. В первую очередь подрядчики приступили к устранению колейности, сообщил глава города Максим Слепов.

Один из первых участков — дорога в районе остановки «УБР». По словам главы Сургута, зимой на нее поступало много жалоб. Из-за высокой интенсивности движения там со временем образовалась колея. Подрядчик планирует устранить ее за несколько дней.

В этом сезоне в Сургуте такими работами планируют охватить около 15 тысяч квадратных метров дорог. Большой объем по устранению колейности выполнили и в прошлом году.

Работы начались также на улице Федорова. Там обустраивают новую парковку у гимназии имени Ф. К. Салманова. Она будет рассчитана на 45 машиномест, пять из них предназначат для маломобильных граждан.

На участке также появятся тротуары, ливневая канализация, освещение и зеленые насаждения. Слепов отметил, что планов на ремонтную кампанию много, а за короткое сургутское лето нужно успеть выполнить как можно больше работ.