Как Сургут отметил День Победы

Сургут отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные и памятные мероприятия в течение дня прошли сразу на нескольких городских площадках и собрали ветеранов, участников специальной военной операции, представителей администрации, общественных объединений, депутатов, волонтеров, молодежь и тысячи жителей города.

Традиционно День Победы в Сургуте начался с возложения цветов к Вечному огню на Мемориале Славы. Одними из первых память погибших почтили ветераны, участники СВО, представители военно-патриотических организаций, национальных объединений, сотрудники администрации города, депутаты и представители градообразующих предприятий.

Глава Сургута Максим Слепов обратился к горожанам: «Искренне рад поздравить всех с Днем Великой Победы. Это главная дата в истории нашей страны, потому что она написана кровью и подвигом. В первую очередь, обращаюсь к тем, кто отстоял наше право жить, любить и мечтать. Уважаемые ветераны, для нас ваше мужество и подвиг всего советского народа – это не просто страница в учебнике. Это наша совесть и жизнь. Вечная память погибшим в годы войны. С Днем Великой Победы!»

Исполняющая обязанности председателя Думы Сургута Эмилия Трапезникова напомнила: «В День Победы советский народ не просто разгромил фашистских захватчиков, но и отстоял свое право на мирную и свободную жизнь. Потомкам Героев досталась святая обязанность сохранить и преумножить все то, что они смогли для нас защитить. Сегодня участники специальной военной операции делают все возможное и невозможное, чтобы сберечь нашу Родину, сохранить ее доброе имя и честь, а также преумножить ее величие и славу. Мы в очередной раз должны подставить Родине крепкое и надежное плечо. Только объединившись, в едином порыве мы сможем защитить Россию».

Безмерную благодарность подвигу Героев Великой Отечественной войны выразили Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви – протоиерей Отец Антоний Исаков, Имам соборной мечети города Сургута Рустам Хазрат.

Память погибших почтили минутой молчания. Церемония завершилась маршем патриотических объединений. Возглавили шествие колонна ветеранов специальной военной операции и учащиеся лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича. «Для меня значимо принимать участие в марше патриотических объединений. Мой дедушка наряду с другими советским солдатами воевал, чтобы в наше время было тихо и светло», – поделился учащийся 11-класса лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича Антон Голошумов.

В этот день в сопровождении песен военных лет по улицам Сургута провезли копию Знамени Победы. Одним из центральных событий дня вновь стало шествие «Бессмертного полка». Сургутяне единым строем прошли по улицам города с портретами героев своих семей. Акция вновь стала символом живой, неформальной памяти и городского единства. Колонну возглавил Максим Слепов, который нес портрет своего деда Николая Кривошеева.

Вместе с сургутянами в колонне прошли депутаты разных уровней, участники боевых действий, добровольцы и общественники. Депутат Государственной Думы Вадим Шувалов рассказал: «Дорогие земляки, искренне рад поздравить вас с нашим самым ярким и памятным праздником. Принял участие в шествии „Бессмертного полка“ с портретом своего деда, который прошел всю войну и завершил боевой путь Победой в Берлине. Мы всегда будем помнить ветеранов-сургутян, которые внесли значительный вклад в Победу, находясь на фронте, а также в тылу, бесперебойно снабжая фронт рыбой. Отрадно, что сегодня их сыновья и внуки так же достойно защищают Родину, находясь в зоне специальной военной операции».

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Сургута и Сургутского района Сергей Фоменко добавил: «Победа – наше общее, бесценное достояние. Наш священный долг – хранить память о ней, передавая из поколения в поколение, как пример доблести и любви к Родине. Память о силе и отваге наших дедов, завоевавших мир, сегодня должна вести нас к новым победам».

Кульминацией праздничного дня стала большая концертная программа на площади Советов. Для жителей и гостей города прозвучали легендарные песни военных лет, композиции о подвиге советского солдата и современные патриотические произведения. На сцену вышли вокальные и хореографические коллективы, воспитанники детских школ искусств. Особый эмоциональный отклик, как и всегда, вызвало исполнение песни «День Победы», объединившее разные поколения зрителей. Концерты под открытым небом развернулись и на других знаковых площадках Сургута, на каждой работала полевая кухня, где жители могли попробовать традиционную солдатскую кашу с тушенкой и горячий чай.

Так Сургут отметил 9 Мая не только как торжественную дату, но и как день общей памяти, благодарности и внутреннего единства — того самого чувства, которое делает День Победы главным праздником страны.

